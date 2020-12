BILLA spendet 50.000 Euro für „Ein Funken Wärme“

„Wir nehmen unsere gesellschaftliche Verantwortung sehr ernst und möchten mit unserer Spende einen Beitrag leisten, Menschen zu helfen, die unsere Hilfe brauchen. Die Anzahl der Familien, aber auch Einzelpersonen, die sich das Lebensnotwendige nicht mehr leisten können, hat gerade in diesem Jahr stark zugenommen. Ihnen allen möchten wir ein bisschen Licht und Wärme in ihren Alltag bringen“, so Elke Wilgmann, Vorstand BILLA MERKUR Österreich, bei der Scheckübergabe an „Krone“-Ombudsfrau Barbara Stöckl und Caritas-Präsident Michael Landau.