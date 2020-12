Einsatzkräfte sind unsere Feiertags-Helden

Die anderen Kollegen sollen entlastet werden

Auch Claudia Rieger wirft sich an den Weihnachtsfeiertagen in ihre Rotkreuz-Uniform und macht in Straßwalchen am 24. Dezember Rettungsdienst. Auch sie will die Kollegen unterstützen, die Familie oder Schichtdienst haben. „Mein Sohn ist erwachsen, da geht das gut“, sagt sie. Außerdem freut sie sich auf ihre Kollegen im Dienst. „Die habe ich lange nicht mehr gesehen“, sagt sie.