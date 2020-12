Mehr als 40.000 Steirer ließen sich gratis testen

Wie sich bereits in den vergangenen beiden Tagen abgezeichnet hat, stießen die vom Land Steiermark und dem Österreichischen Bundesheer vom 21. bis 23. Dezember angebotenen Möglichkeiten für kostenlose Antigen-Corona-Tests an insgesamt sechs Standorten in der Steiermark auf enorme Nachfrage: Nach rund 23.000 Testungen am Montag und Dienstag wurde diese Zahl am Mittwoch noch fast verdoppelt.