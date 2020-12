Abgeschaltetes Festnetz rasch wieder aktiviert

Für seine Schwägerin (90) hat sich Helmut B. kürzlich an die Ombudsfrau gewandt. Der für die betagte Oberösterreicherin wichtige Festnetzanschluss - an diesen ist auch ihre Rufhilfe der Rettung angeschlossen - wurde plötzlich deaktiviert. „Nun ist leider der Gatte meiner Schwägerin nach schwerer Krankheit gestorben. Sie kann also keine wichtigen Telefonate wie mit der Bestattung oder der Pfarre führen“, schilderte der Leser. Daraufhin habe er, so Herr B. weiter, das Telekom-Unternehmen kontaktiert, das Problem ausführlich geschildert und um eine Behebung ersucht. Passiert sei aber nichts, weshalb er uns um Hilfe ersuchte.