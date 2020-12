Weihnachtskolumne von Ombudsfrau Barbara Stöckl

Es sind Menschen mit Namen, Geschichten, Träumen, Plänen. Menschen mit Freunden und Angehörigen. Die wirkliche Realität, das sind die Menschen hinter den Zahlen. Wenn wir die tägliche Post in der Ombudsredaktion bekommen, wird uns das klar. Es sind Menschen, die uns ihre Sorgen, Nöte, ihre Geschichten anvertrauen und Hilfe erwarten. Danke für das Vertrauen. Wir versuchen immer zu helfen, auch wenn es nicht immer gelingen kann. Wir spüren, es sind Menschen, wenn sie uns verzweifelt anrufen. Oft froh sind, jemand gefunden zu haben, der zuhört. In Briefen, mit zittriger Hand geschrieben. Mein erstes Dankeschön in diesem herausfordernden Jahr geht an mein Team, das mit großem Engagement, mit Genauigkeit und Geduld dieser Aufgabe nachgeht.