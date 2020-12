Was das Christkind darf - und was nicht

Josef, Maria und das kleine Jesuskind dürfen heuer noch sechs Hirten aus ebenso vielen Herden und unabhängig von ihrem Alter in den Stall bitten. Mit seiner Anwesenheit glänzen kann auch der Erzengel Gabriel - dann aber ist die Grenze von zehn Personen erreicht. Ochs und Esel werden nicht mitgezählt - Haustiere bleiben unlimitiert. Und die Heiligen drei Könige treffen in göttlicher Voraussicht ja ohnehin erst am 6. Jänner ein - und dürfen das auch im Lockdown, weil es eine „unaufschiebbare berufliche Tätigkeit“ ist.