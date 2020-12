12.000 steirische Schüler werden im Jänner betreut

Demnach werden laut Bildungsdirektion im Durchschnitt 20 Prozent der Volksschüler in die Schulen kommen, in den Mittelschulen sind es knapp acht Prozent der Kinder und in der AHS-Unterstufe gerade einmal 2,9 Prozent. Insgesamt dürften pro Tag fast 12.000 steirische Burschen und Mädchen nicht zuhause unterrichtet werden.