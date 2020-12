Nach Weihnachtsumtrunk demoliert Lenker drei Autos

1,56 Promille

Sein Pkw war im Frontbereich stark beschädigt, wobei Teile der Stoßstange, der Scheinwerfer und des rechten Kotflügels gänzlich fehlten. Der Alkomattest ergab einen Wert von 1,56 Promille, weshalb ihm der Führerschein an Ort und Stelle vorläufig abgenommen wurde. Der 42-Jährige gab an, er habe nach einem weihnachtlichen Firmenumtrunk einen Arbeitskollegen nach Hause gefahren und am Rückweg sei es dann zum Unfall gekommen. An allen beteiligten Fahrzeugen entstand Totalschaden.