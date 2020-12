Bei Gämsenjagd abgestürzter Jäger (68) geborgen

Auf der Suche nach einer geschossenen Gams ist ein 68-jähriger Jäger in der Obertrauner Schönbergalm - unweit der Dachsteinhöhlen - über felsdurchsetztes Gelände gestürzt. Der am Oberschenkel verletzte Weidmann schlug via Handy Alarm. Zwei Bergretter und vier Seilbahnbedienstete eilten dem Mann zu Hilfe.