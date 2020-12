Ischgl verschiebt Liftstart wegen Schweizer Regeln

Die anderen Paznauner Skigebiete offen

Das übrige Paznaun heißt seine Gäste am 24. Dezember willkommen: Die Skigebiete in See, Kappl und Galtür öffnen wie geplant zu Weihnachten. Auch die Loipen, Winterwanderwege und Eislaufplätze laden zum Sport im Freien ein. „Wir stehen weiterhin unmissverständlich hinter den notwendigen Maßnahmen“, betont TVB-Obmann Alexander von der Thannen trotz Ischgler Misere.