Frau in die Nervenklinik eingewiesen

Das „Warum“ quält nicht nur die Geschworenen. Die Frau (42) in der Mitte des Salzburger Schwurgerichtssaales hat ihre Tochter ertränkt, als diese in der Badewanne spielte. „Sie war überzeugt, dass ihr Kind an einer unheilbaren Krankheit litt“, erzählte die Staatsanwältin. Das Kind war gesund, die Frau aber wahnhaft krank.