Erste Tranche: 35.000 Impfdosen für die Steiermark

Am Montag hat die EU grünes Licht für den Corona-Impfstoff der Firmen Biontech/Pfizer gegeben. In der Steiermark werden voraussichtlich rund um den 12. Jänner die ersten Impfungen in steirischen Alters- und Pflegeheimen beginnen, so der steirische Impfkoordinator Michael Koren am Dienstag. Die erste größere Tranche umfasst 35.000 Impfdosen, damit können dann 17.500 Steirerinnen und Steirer geimpft werden.