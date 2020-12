Gerichtstermin für Mutter der ertränkten Tochter

In der Stadt Salzburg kommt es heute zum Gerichtstermin für jene Mutter, die vor Monaten ihre eigene Tochter in einer Badewanne ertränkt haben soll. Möglich ist, dass es zu keiner herkömmlichen Verurteilung kommt, sondern die Angeklagte in eine Anstalt für geistig abnorme Rechtsbrecher eingewiesen wird.