Pongauer leistete Polizei erheblichen Widerstand

Am Abend des 20. Dezember 2020 hat es in Bischofshofen mehrere Meldungen gegeben, wonach im Bereich einer Wohnsiedlung Schüsse zu hören sind. Die eingesetzten Polizeistreifen konnten im zweiten Stock eines Mehrparteienhauses am Balkon mehrere Personen wahrnehmen und im Bereich der darunterliegenden Wiese wurden abgefeuerte Patronenhülsen vorgefunden.