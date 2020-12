Am Ende waren es bittere sieben auf einen Streich, stand die höchste Niederlage seit Dezember 2016 (0:7 in Innsbruck) zu Buche. „Wir haben viel zu viele individuelle Fehler gemacht. Das war diesmal weit entfernt von meinen Erwartungen“, gibt es auch für Trainer Matt McIlvane einiges aufzuarbeiten. Positiv am Spiele-Doppelpack: Schon heute haben die Bulls in der letzten Partie vor Weihnachten die Gelegenheit zur Revanche.