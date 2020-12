Grünes Licht für Salzburgs Öffi-Ausbau

Mit der Rahmenvereinbarung für die Verlängerung der Salzburger Lokalbahn bis in den Süden ist dabei ein zentraler Meilenstein gelungen. Hier folgen nun die konkreten Planungsschritte für eine rasche Umsetzung. Schon im Jahr 2023 soll mit dem Bau des ersten Abschnittes bis zum Schloss Mirabell begonnen werden. In den Ausbau der Salzburger Lokalbahn werden in den nächsten Jahren rund 900 Millionen Euro investiert. Der Bund trägt für die Bestandssicherung und die Ausbauten auf der bestehenden Strecke 50 Prozent der Kosten. Für die weiteren Ausbaustufen und die langfristigen Planungsarbeiten wurde vereinbart, dass das Klimaschutzministerium jedenfalls die Hälfte der Kosten übernimmt.