Neues Zentrum für Geldwäschepolizei in Perg

„Unser Anspruch in der Verwaltung ist es, Kompetenzen in den Regionen zu bündeln, Doppelgleisigkeiten zu verhindern und die Effektivität durch Zusammenarbeit zu steigern“, ist für Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) die Bündelung der Kräfte im Kampf gegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung ein Gebot der Stunde. Bei der Suche nach einem Hauptquartier entschied sich das Land für die Bezirkshauptmannschaft Perg. In den letzen Jahren hat die Zahl der Verdachtsmeldungen deutlich zugenommen. Die Anforderungen für die Behörden wurden immer komplexer und aufwändiger. Durch das neue Geldwäsche-Gesetz ist mit einer völlig neuen Dynamik zu rechnen. So wurden bisher nur Juweliere, Uhren- oder Fahrzeughändler bei einem Barumsatz ab 10.000 Euro unter die Lupe genommen.