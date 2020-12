Rahmenvertrag für Regionalstadtbahn unterzeichnet

Der Pkw-Verkehr stößt in und um die Stadt Salzburg mittlerweile an die Grenzen der Kapazität, knapp 60.000 Autopendler täglich und an Spitzentagen bis zu 100.000 Tagestouristen sorgen regelmäßig für Staus auf den Straßen. Die Verkehrsprobleme dürften sich in Zukunft noch verschärfen, da im Ballungsraum einerseits mit einem weiteren jährlichen Bevölkerungswachstum von fünf bis sechs Prozent zu rechnen ist.