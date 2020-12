Coronavirus-Mutation ++ Seltenes Himmelsphänomen

Die neue Variante des Coronavirus, die in Großbritannien große Sorgen bereitet, führt nicht nur zu einem erneuten Lockdown für London und südliche britische Regionen, sondern auch zu Flugstopps in der EU. Und: Für unser Auge verschmelzen zwei Riesen am Abendhimmel: Am 21. Dezember stehen sich die beiden größten Planeten unseres Sonnensystems - Jupiter und Saturn - von der Erde aus gesehen sehr nahe. krone.tv berichtet LIVE! Das und mehr gibt‘s in eurem „PUSH“-Update mit Jakob Glanzner.