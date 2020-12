Drei Skiunfälle in den Lungauer Bergen

Zu mehreren Skiunfällen ist es am Sonntag im Lungau gekommen. Am Faningberg stürzte ein 30-jähriger Skitourengeher und verletzte sich am rechten Knie. Die Bergrettung brachte den Einheimischen in die Klinik nach Tamsweg. Ebenfalls am rechten Knie verletzte sich Skitourengeherin (51) bei der Abfahrt vom Weißeck. Sie musste mit dem Rettungshubschrauber ins Klinikum nach Schwarzach geflogen werden. Auf der Petersbründlpiste kam eine 15-jährige tschechische Rennläuferin schwert zu Sturz.