Alkolenker kracht in Gartenzaun und flüchtet

Am Sonntagnachmittag kam ein 50-jähriger Flachgauer in Thalgau von der Straße ab und krachte gegen einen Gartenzaun. Dieser wurde auf einer Länge von zehn Metern komplett zerstört. Anstatt den Unfall zu melden, beging der Mann mit seinem schwer beschädigten Fahrzeug Fahrerflucht und versteckte sich in der Nähe hinter einem Gebäude. Dort griff ihn die Polizei auf. Der Alkotest ergab einen Wert von 2,4 Promille.