Ungarn-Doppel vorm Christkind

Sonntag Nachmittag traten die Bulls die Busreise nach Ungarn an. Heute und morgen stehen für die McIlvane-Truppe zwei harte Auswärtsspiele gegen das formstarke Fehervar (fünf Siege in Folge) an. Erst danach gehen die Eisbullen in die kurze Weihnachtspause. „Fehervar ist ein richtig starkes Team, das in der Offensive eine gute Bewegung hat. Mit Hari und Hargrove verfügen sie außerdem über zwei ganz gefährliche Spieler“, weiß Salzburg-Trainer McIlvane.