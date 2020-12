30 „Corona-Etüden“ von Michael F. P. Huber

Drei Stunden täglich in Etüden investiert

Er sei trotz Lockdown früh aufgestanden und habe durchschnittlich rund drei Stunden in die Etüden investiert. „Es war auch eine Art künstlerische Herausforderung an mich selbst, um zu sehen, ob ich etwa in so kurzer Zeit eine Fuge schreiben kann“, schildert Huber. Dass das „Tagebuch“, wie er es selbst nennt, dann auch noch zur Aufführung kam, verdankte Huber einem Zufall. „Ursprünglich wollte Michael Schöch einige Etüden bei einem Konzert als Zugaben spielen“, sagt er. Das Konzert sei dann wegen Corona ins Wasser gefallen und Schöch habe sich entschieden, sämtliche Etüden am Stück live in einem Streaming-Konzert des ORF-Tirol zu präsentieren. Ein Ereignis, das Michael F. P. Huber viel gute Resonanz einbrachte. „Zahlreiche Leute haben mich angerufen oder mir geschrieben“, sagt er.