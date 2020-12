93-Jährige aus brennendem Haus gerettet

Eine 93-jährige Frau ist am Sonntag in der Früh in Leoben aus ihrem brennenden Haus gerettet worden. Und das buchstäblich in letzter Sekunde: Die Frau erlitt eine schwere Rauchgasvergiftung und schwebt in Lebensgefahr. Die Brandursache dürfte ein Defekt bei einer Heizdecke gewesen sein.