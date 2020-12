Trickdiebstahl durch dreiste „Elektriker“-Bande

Ermittler vermuten Serientäter am Werk

Die Ermittler gehen von einer Serientäterschaft mit ähnlichem Modus Operandi aus. „Lassen Sie niemals unbekannte Personen in ihr Haus oder in ihre Wohnung“, so die Warnung der Polizei. „Seriöse Gas-/Strom-/Heizungstechniker werden im Regelfall niemals spontan an Ihrer Tür klopfen - sie melden sich rechtzeitig schriftlich an“, hieß es.