Wenn das Alltagsleben zum Luxus wird

Also Luxus, das kennt Maria D. nicht. Zumindest nicht im finanziellen Sinn. Die Mindestpensionistin lebt in einer Gemeindewohnung in Wien, hat früher als Friseurin gearbeitet: „Aber davon allein konnte ich nicht leben, also ging ich putzen. Mein Mann starb bald, ich musste alles allein machen. Es war nie leicht. Mit drei Kindern, wovon eines gestorben ist, und der Arbeit blieben weder viel Zeit noch Geld übrig.“ Und das hat sich nicht geändert.