Martin Grubinger: „Die Ruhe vor dem Sturm“

Man spürt den Schmerz, die Verzweiflung und Hilflosigkeit. Ich denke in diesem Moment an das Lichtermeer vor dem Stephansdom, das an mittlerweile über 5000 Tote Bürgerinnen und Bürger in dieser Pandemie erinnert. Gefolgt von einem Pianissimo, das mit ganz einfachen, nur zärtlich hingehauchten Tönen das Wehklagen derer symbolisiert, die, trotz mangelnder Unterstützung, gegen den Tod dieser vielen Menschen angekämpft haben. Vereinzelt hört man ihre flehentlichen Stimmen – aber wie in Bachs Musik finden sie gegen die schweren Akkorde veröffentlichter Meinung kaum Gehör.