„Ich warte auf Moritz - jeden Tag, jede Nacht“

Lisa Findenig sitzt auf der gemütlichen Couch in ihrer hübschen Wohnung in Wattens. „Genau hier“, sagt die 22-Jährige, und ihre Augen füllen sich mit Tränen, „hat das Drama um Moritz begonnen.“ Damals, am 14. November, „an diesem Samstag, an dem doch nichts anders, an dem zwischen uns alles so harmonisch war. Anfangs.“