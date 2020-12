„Jetzt muss ich im Sitzen Weihnachtslieder singen“

Die „Steirerkrone“ erreichte den am Freitag beim Weltcup in Ramsau gestürzten Kombinierer Franz Josef Rehrl nur Stunden nach seiner erlittenen schweren Knieverletzung (Kreuzbandriss). Wie der Ramsauer mit dem Rückschlag umgeht, was ihm im Moment der Landung durch den Kopf ging und wie er wieder aufstehen will. Eines wird sofort klar: Rehrl ist ein Kämpfer vor dem Herrn, er wird wieder zurückkommen!