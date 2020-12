Das Linzer Uni-Konzept für den digitalen Wandel

Lehre, Forschung, Wissenstransfer: Was eine neue „Universitas Digitalis“ in Oberösterreich auf diesen Gebieten bieten soll, haben JKU-Rektor Meinhard Lukas und Ars Electronia-Chef Gerfried Stocker in ein Konzept mit 23 Seiten hineinverdichtet. Sie müsse auf jeden Fall umfassender sein als eine Universität für Informatik, vielmehr soll die neue Institution „Digitale-Transformations-Manager*innen“ hervorbringen.