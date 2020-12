Capitals holen auch gegen Dornbirn nur einen Punkt

Die Vienna Capitals haben auch in ihrem zweiten von drei Heimspielen in der ICE Hockey League en suite nur einen Punkt angeschrieben! Zwei Tage nach der 1:2-Niederlage gegen den Villacher SV unterlagen die Wiener gegen die Dornbirn Bulldogs erneut im Penaltyschießen 3:4. Damit verpassten sie es erneut, an Leader HCB Südtirol vorbeizuziehen. Die Bozener haben einen Zähler mehr auf dem Konto. Im zweiten Match am vorweihnachtlichen Freitag gewann Salzburg beim VSV mit 3:1.