Steirische Reaktionen zum dritten Lockdown

Schützenhöfer und Lang sind nicht begeistert über die neuen Maßnahmen, heißen sie aber dennoch gut: „Alles, was hilft, um die weitere Ausbreitung des Virus in den Griff zu bekommen, werden wir auch auf Landesebene mittragen. Als Landesregierung werden wir weiterhin alles daransetzen, um die Steiermark so gut es geht durch diese Krise zu bringen", so die beiden steirischen Regierer.