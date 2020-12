Anzahlung für abgesagte Kreuzfahrt wird erstattet

Zum 50. Geburtstag wollte Leser Rudolf E. seiner Frau ein besonderes Geschenk machen. Der Wiener buchte schon im Frühling 2019 eine Karibik-Kreuzfahrt für diesen November. Für den Urlaub hatte er eine Anzahlung in Höhe von rund 2100 Euro geleistet. Im Oktober wurde die Reise wegen der andauernden Corona-Pandemie abgesagt. „Mir wurde angeboten, mich zwischen einem Guthaben und der Erstattung der Anzahlung zu entscheiden“, so der Leser. Herr E. wählte die Erstattung und wartet - trotz Nachfrage beim Veranstalter - seither vergeblich auf sein Geld. Weshalb er sich schließlich Hilfe suchend an die „Krone“ wandte.