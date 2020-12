Halleiner Zellstoff-Profis kooperieren mit OMV

Mit einer ersten Probelieferung von Bio-Ethanol haben die OMV und die AustroCel Hallein GmbH eine langfristige Kooperation gestartet. Ab Jänner 2021 werden monatlich über 1,5 Millionen Liter Bio-Ethanol der zweiten Generation an die OMV geliefert. Durch den Ersatz von fossilem Brennstoff „werden pro Jahr rund 45.000 Tonnen CO2 eingespart“, damit leiste man einen Beitrag zum Klimaschutz, hieß es am Freitag in einer Aussendung der Kooperationspartner.