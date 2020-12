Jetzt fix: Weihnachts-Schnelltests in Salzburg

„Ich appelliere, das Angebot anzunehmen, bevor man die Feiertage mit Verwandten und Freunden verbringt, vor allem, wenn es um die Risikogruppen zum Beispiel in den Pflege- und Seniorenwohnhäusern geht“, erklärte Haslauer in einer Aussendung. Die gemeinsam mit dem Roten Kreuz geschaffenen Möglichkeiten für einen Antigentest wird es in der Stadt Salzburg, Eugendorf (Flachgau), Schwarzach (Pongau), Zell am See und Mittersill (Pinzgau) und Tamsweg (Lungau) geben. Im Tennengau wird der Ort noch bekannt gegeben.