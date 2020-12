Mit 170 km/h: Bleifuß-Lenker überholte Polizeiauto

Gegen 18 Uhr war der Tennengauer (25) am Donnerstag mit seinem Auto auf der Tauernautobahn bei Golling unterwegs und stieg dabei ordentlich auf das Gaspedal. Dabei raster er auch an einem Zivilfahrzeug der Landesverkehrsabteilung vorbei. Sofort nahmen die Beamten die Verfolgung des Bleifußes auf. Beim Nachfahren stellten die Streifenbeamten eine Höchstgeschwindigkeit von 170 Stundenkilometern fest. Nachdem die Polizisten den Lenker anhielten, zeigten sie ihn an und nahmen ihm seinen Führerschein ab.