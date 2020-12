Flüchtlinge: Salzburg spendet 100.000 Euro

Im Bundesland Salzburg wird die Soforthilfe für Griechenland über die Caritas Salzburg abgewickelt. In der Landeshauptleutekonferenz sei beschlossen worden, dass jedes Bundesland den Empfänger der Spende selbst festlegen könne, sagte ein Sprecher von Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP). Salzburg stelle rund 100.000 Euro zur Verfügung. Die Caritas Salzburg sei gebeten worden, einen Projektplan aufzustellen. Dieser liege aber noch nicht am Tisch, so der Sprecher.