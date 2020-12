Höheres Pflegegeld für Demenzkranke verlangt

Von derzeit 21.000 Demenzkranken wird sich die Zahl bis zum Jahr 2050 auf mehr als 48.000 verdoppeln – mit entsprechenden Auswirkungen auf Betreuung und Pflege in Heimen und daheim. Dieses Thema hat am Donnerstag auch einen Unterausschuss des Landtags bewegt (wir berichteten). Mit dem konkreten Ergebnis, dass es bei der nächsten Sitzung im Jänner eine Resolution des Landesparlaments an den Bund geben wird.