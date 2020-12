Impfstart: Petition der blauen „Versuchskaninchen“

„Europas großer Moment“

Inzwischen rückt die Impfung immer näher: Unmittelbar nach Weihnachten soll es auch bei uns losgehen. „Europas großer Moment“ sei am 27. Dezember, wenn die ersten Menschen mit dem Biontech/Pfizer-Präparat gegen Corona geiumpft würden, twitterte Kommissionspräsidentin von der Leyen. Der Start soll gleichzeitig über die gesamte EU verteilt erfolgen. Die Europäische Arzneimittelagentur will am 21. Dezember über die Zulassung des Impfstoffs entscheiden, dann soll dieser parallel an alle EU-Staaten ausgeliefert werden.