Digitalisierungsunterstützung für Familienbetriebe

Covid-19, die Digitalisierung und eine globale Vernetzung haben die Stärken und Schwächen der Familienunternehmen (FU) sichtbar gemacht. Zahlreiche FU waren bzw. sind plötzlich vor Herausforderungen gestellt, die ein Umdenken und eine Anpassung der Verhaltensmuster notwendig macht. Einigen ist es gelungen durch Kurswechsel die Herausforderungen zu nutzen. Andere stecken im Veränderungsprozess fest und suchen noch nach Orientierung und Gewissheit. Aber für alle steirischen FU lohnt es sich gerade jetzt, sich an die veränderten Rahmenbedingungen auszurichten und eine Transformation einzuleiten. Aber wie kann so ein Wandel aussehen? Was würde es für die einzelnen FU bedeuten? Wie integrieren diese die Digitalisierung in Ihr FU?