Gewinnen Sie ein Bräter-Set von Le Creuset!

Vom Genuss verführt! Le Creuset hält den Augenblick fest, in dem das Baiser im Ofen goldgelb schimmert: Die französische Premiummarke greift das berühmte Schaumgebäck jetzt farblich auf und präsentiert mit Meringue eine elegante Farbe, die Balsam für alle Sinne ist. Ruhig in der Ausstrahlung und raffiniert im Detail hebt sich Meringue mit dem weichem Farbverlauf charmant von anderen Nudetönen im Wohnambiente ab: Bräter, Mini-Cocottes oder die Auflaufformen in Meringue stehen stellvertretend für einen aktuellen Einrichtungsstil rund um schlichte Farben mit Entspannungseffekt. Der natürliche Farbton verströmt Wärme und Gemütlichkeit.