Hilfswerk in Imst sucht selbst Hilfe

Die Weisheit, dass man im Leben nichts geschenkt bekommt, relativiert sich seit drei Jahren in Imst. Die Plattform „imst verschenkt“ erlebte einen kometenhaften Aufstieg. Fast 30.000 Follower beschäftigen das ehrenamtlich tätige Team. Doch die Macher stehen jetzt am Scheideweg, weil es an die private Substanz geht.