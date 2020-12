„Erik leidet und lächelt dennoch“

Verhärtete Venen

Der Sohn leidet auch an einer Blutgerinnungskrankheit (Faktor V), weshalb ihm keine Nahrungssonde und keine Dauerkatheter für Infusionen gelegt werden können: „Als Folge der vielen Spritzengaben verhärten sich Eriks Venen von Zeit zu Zeit derart, dass diese ihm nur noch in den Handrücken verabreicht werden können - was sehr schmerzhaft ist.“

Mama Irmi und Schwester Amelie (11) versuchen, ihn abzulenken, lesen ihm vor, spielen und malen mit ihm. Zurzeit absolviert der tapfere Patient eine 12-monatige Erhaltungstherapie.