Gewinnen Sie 20 Christbäume im Topf!

Nicolas Hold von der Agentur Vision05 erklärt das Konzept von „Advent im Park“, das in Zusammenarbeit mit der Volksbank umgesetzt wird, so: „Wir möchten den Menschen gerade am Ende dieses anspruchsvollen Jahres eine Freude machen und Hoffnung schenken. Deshalb möchten wir zumindest für die Spaziergänger einige Punkte von Advent im Park unter sicheren Bedingungen umsetzen.“