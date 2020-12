Skateverein „Skaid“ erhält Preis der Vielfalt 2020

Mit der mit 4000 Euro dotierten Auszeichnung ehrt die Stadt Personen und Institutionen, die sich im alltäglichen Leben um Integration von Zugewanderten besonders verdient machen und das Zusammenleben in der Stadt fördern. Der Verein Skaid bietet Skateboard-Kurse für sozial benachteiligte Jugendliche und junge Erwachsene an. Die meisten der jungen Männer und Frauen mussten ihre Heimatländer verlassen und kamen in der Hoffnung auf ein besseres Leben nach Österreich. Die Jugendlichen gehen einmal pro Woche mit den Trainern skaten und bekommen sowohl die Kurse wie auch Material kostenfrei zur Verfügung gestellt.