Alkolenker in Hofgastein und Bergheim geschnappt

Am Dienstagabend verursachte ein Fahrzeuglenker in Bad Hofgastein einen schweren Verkehrsunfall mit Sachschaden und beging Fahrerflucht. Der Zweitbeteiligte konnte sich aber das Kennzeichen des Verursachers merken und zeigte den Mann sofort der Polizei an. Beamten konnten den Unfalllenker schließlich in der Nähe seiner Wohnadresse fassen und einen Alkotest machen. Schnell stellte sich heraus: Der 51-jährigen Pongauer hatte über 1,5 Promille im Blut. Der Führerschein wurde ihm san Ort und Stelle abgenommen. Er wird angezeigt.