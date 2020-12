Zwischen Rücktritt, Abwahl und Bestätigung

Unstimmigkeiten zwischen Rektorat und Senat sind an den Unis keine Seltenheit. 2012 in Klagenfurt musste Rektor Heinrich C. Mayr nach einem Abwahl-Antrag den Sessel räumen. 2008 wurde an der Medizin-Uni Innsbruck Clemens Sorg abberufen, letztlich gab es einen Vergleich. Roland Haas legte 2005 am Mozarteum sein Amt nieder.