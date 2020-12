Urgesteine im Rockhouse

Ein Singer-Songwriter mit Tiefgang und pointiertem Witz – so kennt man Robert Herbe, der nach unzähligen Jahren als Lichttechniker noch gar nicht so lange selbst auf der Bühne steht. Als „Local Heroe“ präsentiert er am 17. Dezember im Rockhouse sein aktuelles Programm „Songs about Lights, Love, Cakes & Langeweile“, also fast lauter weihnachtliche Themen von einem Oldie der Szene, aber Newcomer auf der Bühne.