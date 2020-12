Schließung der Musikalienhandlung verhindert

Die von der Schließung bedrohte Mayrische Musikalienhandlung in der Stadt Salzburg bleibt weiterhin bestehen. Das Geschäft, das seit 1592 Notenblätter, Partituren, Musikliteratur und pädagogische Lehrliteratur anbietet, wird mit Jahresende seine Räumlichkeiten in der Theatergasse verlassen und im Frühjahr im KunstQuartier in der Bergstraße 12 einen etwas kleineren Standort eröffnen, teilte die Musikalienhandlung am Dienstag mit.