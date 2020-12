Diese Kartenspiele bringen Sie durch die Festtage

Dinner For One - Ravensburger

Ein Fernsehklassiker, der nun auch für viel Spielspaß sorgt: Anlässlich ihres 90. Geburtstages lädt Miss Sophie zu ihrem alljährlichen Geburtstagsdinner - leider sind alle eingeladenen Gäste bereits verstorben und so muss Butler James ihre Rollen übernehmen. Zwei bis sieben Spieler schlüpfen abwechselnd in die Rolle des trinkfesten Butlers und spielen Szenen des TV-Kultfilms Dinner for One nach - Die Herausforderung: die Reihenfolge der Szenen wird zufällig bestimmt - Welcher Spieler kann sich die Reihenfolge am besten merken? Dieses lustige Partyspiel für Jung und Alt ab zehn Jahren darf bei keiner Silvesterparty fehlen!